Hürmetçi'de Manda Yetiştiriciliğine Destek Ziyareti

Ziyaret, manda sütü, yoğurdu ve kaymağı gibi doğal ürünler hakkında bilgi alışverişine olanak tanıdı. Hürmetçi’nin sadece turizm değil, aynı zamanda hayvancılık açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Ziyaret sırasında yapılan açıklamalarda, Hürmetçi’nin manda yetiştiriciliği bakımından önemli bir bölge olduğu belirtildi. Ayrıca, bu alanda faaliyet gösteren üreticilere destek verilmesinin ve geleneksel üretimin devamlılığının önemi üzerinde duruldu.

Manda yetiştiriciliğinin, hem ekonomik katkı hem de yerel kalkınma açısından büyük değer taşıdığı ifade edildi. Üreticilere, doğal ve sağlıklı ürünleriyle ekonomiye katkı sağladıkları için teşekkür edildi.

Ziyaret, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı ve tarım ile hayvancılık alanındaki desteklerin devam edeceği vurgulandı.