Hürmetçi- Gelbula Yolu'nda Asfalt Çalışmaları

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çalışmanın Karpuzsekisi, Hürmetçi ve Gelbula hattı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Gelbula mevkiimizden başlayıp Hürmetçi Mahallemize bağlantı yolu olarak bilinen yaklaşık üç buçuk kilometre uzunluğundaki yolumuzda asfaltlama çalışması dün itibariyle başlamıştı. Bugün yine devam ediyor ve önümüzdeki günlerde de bu üç buçuk kilometrenin tamamında asfaltımız yenilenmiş olacak. Bu kıymetli çalışma için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Değerli çalışan kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

Başkan Özdoğan, söz konusu güzergâhın sadece bir mahalle bağlantı yolu olmadığını, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve turistik hareketliliğine doğrudan katkı sunan önemli bir hat olduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu yolun hem turizm yolu olması hem de tarım ve hayvancılıkla iç içe olan Hürmetçi’mizin, Karpuzsekisi’mizin, Gelbula mevkimizin değerli hemşehrilerimizin bu yolda faaliyetlerini çok daha rahat icra edebilmesi açısından önem verdiğimiz bir yoldu. Katkılarından dolayı çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Çalışan arkadaşlarımızın ellerine, yüreklerine sağlık.”

Turizm, tarım ve hayvancılık için cansuyu olacak

Çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Bilal Özdoğan, yerel iş birliğinin önemine de dikkat çekti. Başkan Özdoğan, mahalle muhtarları ve vatandaşların desteklerinin sürece güç kattığını belirterek, ortak gayretin somut bir hizmete dönüştüğünü söyledi.

“Bu süreçte bizlere her zaman destek veren değerli vatandaşlarımıza, iki kıymetli muhtarıma da teşekkür ediyorum. El ele, gönül gönüle verince nelerin başarılabileceğini, taleplerin nasıl yerine getirildiğini bir kere daha görmüş oluyoruz. Hem turizm açısından hem de tarım, hayvancılık açısından yeni, güzel ve konforlu bir yolu kıymetli hemşehrilerimizle paylaşmaktan duyduğumuz mutluluğu bir kere daha ifade ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Hürmetçi Mahallesi ile Gelbula mevkii arasındaki asfalt yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım standardının yükselmesi, özellikle tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri ve turizm hareketliliği açısından güzergâhın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.