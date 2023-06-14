Hürmetçi Sazlığı Türkiye'nin bildiği tanıdığı bir alan olacak

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Dağı'nın eteğinde, 500'ün üzerinde yılkı atına ev sahipliği yapan turizmin merkezi Hürmetçi Sazlığı'nı tüm Türkiye'ye tanıtmak için yürütülen çalışmaların hız kazandığını söyledi.

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  • 14.06.2023 09:07
  • Güncelleme: 14.06.2023 09:39
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Hürmetçi Sazlığı Türkiye'nin bildiği tanıdığı bir alan olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Dağı’nın eteğinde, 500’ün üzerinde yılkı atına ev sahipliği yapan turizmin merkezi Hürmetçi Sazlığı’nı tüm Türkiye’ye tanıtmak için yürütülen çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Özdoğan, Türkiye’nin dört bir tarafından fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çeken yılkı atlarıyla ünlü Hürmetçi Sazlığı için yeni yapılan projelerin kısa zamanda hayata geçirileceğinin de müjdesini verdi. Özdoğan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz ve Kaymakam beyle birlikte Hacılar’ın bir başka güzel turizm alanı olan Hürmetçi Sazlığı’nda bir toplantı yaptık. Orada bir sosyal tesis, bir muhtarlık binası, girişte yolun genişletilmesi ve yoldaki duvarın da güncellenmesi ile ilgili görüşme gerçekleştirdik. Burada fotoğraf çeken insanların nefes alacakları bir alan, insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan olsun istedik. Valiliğimiz ve belediyemiz işbirliğiyle burada yeni bir tesiste inşallah proje aşamasında. Hürmetçi Sazlığı’nda turizmden ilçemize, ilimize ne katkımız olur bunlarla alakalı çalışmalarımız olacak. Biz de devlet olarak oraya katkı vermek adına gerekli destekleri sağlayacağız inşallah. Sadece Kayseri’mizin değil Türkiye’mizin bildiği tanıdığı bir alan olacak. Bu manada da Hacılar’ımızın tanıtımına katkı sağlayacak çalışmaları da yakından takip ediyoruz” dedi.

Mevsimin ilk yağmurlarıyla beraber suyla dolan ve deniz seviyesinden yaklaşık bin 073 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığı; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunuyor. Rekreasyonel açıdan olduğu kadar yaban hayatı açısından da önemli olan sazlık içerisinde; büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, küçük kuğu, ötücü kuğu, angıt, suna, yeşilbaş ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, sakarmeke, saz delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, serçe ve saksağan gibi kuş türlerini doğa tutkunları gözlemleme şansına sahip.

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İHA

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