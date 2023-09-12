Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı

2004 yılında 'Ulusal öneme sahip sulak alan' olarak ilan edilen Hürmetçi Sazlığı Çalıştayı yapıldı.

PAYLAŞ
  • 12.09.2023 09:39
  • Güncelleme: 12.09.2023 10:51
Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2004 yılında ’Ulusal öneme sahip sulak alan’ olarak ilan edilen Hürmetçi Sazlığı Çalıştayı yapıldı.

Kayseri Hürmetçi Sazlığı Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı Yönetim Planı revizyon çalışması başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Faruk Atmaca’nın açılış konuşması ile başlayan çalıştaya akademisyenler, muhtarlar, paydaş kuruluşların temsilcileri ve kurum çalışanları katıldı. Çalıştay; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar sorumluluk alanlardan olan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı; 2004 yılında ’Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak ilan edilmişti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Motorine 2 liralık zam bekleniyor

Motorine 2 liralık zam bekleniyor

Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı

Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı

Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?

Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?

Kayserispor'un Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Akkışla'nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Akkışla’nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

3
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

4
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahabiye Projesinde 126 Daire ve 9 İşyerinin Anahtar Teslim Edildi

Sahabiye Projesinde 126 Daire ve 9 İşyerinin Anahtar Teslim Edildi

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, 'Kayseri'nin sorunlarını meclise taşıyacağız'

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, “Kayseri’nin sorunlarını meclise taşıyacağız”

DAHA FAZLA
Kültepe'ye ziyaretçi akını

Kültepe'ye ziyaretçi akını

Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret

Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret

Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi

Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Masa tenisi umudu oldu

Masa tenisi umudu oldu