Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesine 3 bin kitap

Kayseri il Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Abdulkadir Ulusoy arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi için Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri zümresi tarafından tespit edilen 3 bin kitap, hayırsever tarafından temin edilecek. Ayrıca, kütüphanenin altyapı ve üst yapı ihtiyaçları da karşılanacak. Kütüphane, 130 öğretmen ve bin 600 öğrencinin faydalanabileceği bir kapasitede hizmet vermeyi hedefliyor.