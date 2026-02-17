Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cingı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Meslek liseleri konusunda özel gayretleri olan Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve diğer  konuklar, okulun atölye ve laboratuvarlarını gezerek öğrencilerin projelerini inceledi. Öğrencilerin çalışmalarına büyük ilgi gösteren heyet, eğitim ve öğretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü İzzet Serkuş ve Müdür Yardımcısı Mete Sungur, ziyaret sırasında okulda üretilen ürünler ve atölye teknolojisi hakkında detaylı bilgiler sundu. Ziyaret, eğitim alanındaki gelişmelerin desteklenmesi ve öğrencilerin yeteneklerinin ön plana çıkarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Eğitim camiasında bu tür ziyaretlerin, öğrencilere ilham vermesi ve motivasyon sağlaması bekleniyor.

