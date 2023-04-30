Hürriyetçi Eğitim Sen Başkanı Coşkunsu yeniden seçildi

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi üyeleri, öğretmenler ve eğitim çalışanları ile birlikte 1’inci olağan genel kurulunda yönetim denetleme kurulları seçimi yapıldı.

HÜRSEN Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmen maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya değindi. Kuruoğlu “Sayın Cumhurbaşkanımız 22 bin 500 lira bir uzman öğretmenimiz alıyor dedi. Ben uzman öğretmenim ve sendikanın genel başkanıyım aldığım maaş 18 bin 434 lira burada uzman öğretmen olarak 22 bin 500 lira alan yok. Başöğretmen olup da 25 bin maaş alanda yok. Biz bunları televizyondan izlerken, duyarken şaşırıyoruz. Bu durum vatandaşı bize karşı kışkırtıyor. Gözünüzü toprak doyursun diyorlar. Oysaki ek derslerle bile Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği rakama ulaşamıyoruz” dedi.

‘SİYASETİN ARKA BAHÇESİNE SIKIŞMIŞ SENDİKALAR VAR’

Türkiye’deki sendikaların siyasetten güç aldığını iddia eden Kuruoğlu, “Siyasetten güç alan sendikalar imzala denileni imzaladılar. Bunun sonuçlarını da gördük. Türkiye de siyasetin arka bahçesine sıkışmış olan sendika anlayışını kurtarmak, kamu çalışanlarının içine düştüğü yoksulluk girdabından çıkartmak ve bir yol açmak, yeni bir nefes olmak için bu yola çıkmıştık ve hızla da büyüdük. Hürriyetçi Eğitim Sen Sendikasını araştıran 100 binlerce eğitim ve kamu çalışanı olduğunu çok net bir şekilde istatiklerden de görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

‘BİZİM TEK LİDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’

Taleplerini dile getirmek için siyasi partilerle görüştüklerini ve bu görüşmelerin yanlış anlaşıldığını dile getiren Kuruoğlu,” Bir siyasi partinin genel başkanını ziyaret ediyoruz. “Bak işte bunlar bu siyasi partidenler” diyorlar. Biz siyasi partinin baskısı altına girmeyen sendika derken hiçbir siyasi partiyle görüşmeyeceğimizi, hiçbir siyasi parti merkezine gitmeyeceğimizi söylemedik. Kamu çalışanlarının sorunlarının çözüm noktası siyasettir. Biz her türlü, her siyasi partinin genel başkanıyla TBMM’de milletvekilleriyle, bürokrasiyle, bakanıyla herkesle görüşürüz. Taleplerimizi dile getirmek için herkesle görüşebiliriz. Bize karşı algı yaratmak istiyorlar. Biz sadece kurumsal yapının siyasetle bir alakası olmayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Bizim bağlı olduğumuz tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Coşkunsu, “Bugün itibariyle her türlü iftiraya, yalana rağmen hatta ellerindeki tüm imkânları kullanıyor olmalarına rağmen sendikamız da 1 yılda bin üye katılımı oldu” dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tek liste ile yapılan seçimde Hakan Coşkunsu yeniden başkan seçildi.