Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, üyelerine susmaları için dut yedirdi

Devlet memurlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirmek amacıyla Hürriyetçi Eğitim-Sen tarafından dün başlatılan oturma eylemi bugün de devam etti. Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk yaptığı konuşma sonrası üyelerine dut getirerek teker teker yedirdi. Dutu yiyen üyelere “Sıkıntınız var mı” diye soran Öztürk üyelerden “hayır iyiyiz” tarzında mimikler ve işaretler yanıt aldı.

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Öztürk “Türkiye’de çok sayıda sendika ve sivil toplum kuruluşu var. Hükümetin teklif ettiği ya da düşündüğü maaş zamlarına karşı ya da bugün itibariyle bakıldığında memur maaşlarının asgari ücretle eşitlendiği bir süreçte insanlar neden susuyor diye merak ettim. Sadece Hürriyetçi Eğitim-Sen konuşuyor. Bunları da susturmak gerekir diye düşünüyorum! Çünkü insanları rahatsız ediyorlar. Halbuki millet rahat huzur içerisinde hiç bir sıkıntı çekmeden yaşıyor. Ben bunları susturmanın yolunu biliyorum” diyerek bir kap dolusu dut getirdi ve üyelere yedirdi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Coşkunsu ise “Talebimiz açık ve net. Memurların şu anki ekonomik sıkıntıları ortada. Biz önümüzde yapılacak olan zamlarla ilgili talebimizi izah ettik bugün tekrar edelim. Öğretmeni polisi, askeri, sağlık çalışanı tüm memurlarımız için daha yaşanabilir verilerin ortada olduğu, miktarların belli olduğu dönemde yoksulluk sınırının 35 bin lira civarı olduğu bir dönemde de bizlerin talepleri memurlar için yoksulluk sınırının üzerine çıkmış bir maaş. Lafın gelişi 2 gün sonra açıklanacak olan zam oranları belli olduktan sonra bizlerin taleplerini anlatmasının bir anlamı yok. Biz erken başladık. Şimdiden uyarıyoruz; memurları yaşanabilir bir ekonomik seviyeye ulaştırın” şeklinde konuştu.