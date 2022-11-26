Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi açıldı

Hürriyetçi Eğitim-Sen Kayseri Şubesi açılış programına; Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Öztaş, Kayseri Şube Başkanı Hakan Coşkunsu, Genel Sekreter Ali İhsan Hasanpaşaoğlu ve sendika üyeleri katıldı.

‘Biz; eğitimciler ve eğitim çalışanları olarak bir ışık yaktık’ diyen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk “Bu ışık Türkiye’de yaşayan öğretmenler odasında yer alan herkesin etrafında buluşacağı bir ışık. Ve bu yanan ışık Türkiye’yi Türk dünyasını ve İslam alemini ve insanlığı aydınlatacak. Kula kul olmadan insanca yaşamayı öğreteceğiz. Hiçbir yerden talimat almadan kendi hür irademizle neler yapabileceğimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Hürriyetçi Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Coşkunsu ise, “Sendikamız Hürriyetçi Eğitim Sen yaklaşık 10 ay gibi kısa bir süre önce 21 Aralık 2021 tarihi itibariyle kuruluşu için başvuru yaptığımız 4 Ocak 2022 itibariyle de üye alımına başladığımız sendikamız çok kısa bir süre içerisinde rekor seviyede üye sayısına ulaşarak bu zamana kadar ki memur sendikacılığında özellikle eğitim sendikacılığında bu kadar hızla büyüyen ve hızla karşılık gören bir sendika olma özelliğini taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Hürriyetçi Eğitim Sen genel merkezi olarak burada bulunmaktan çok büyük onur duyuyoruz diyen Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Sekreteri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu da “Kayseri Hürriyet meşalesinin en güçlü yanan illerinden biridir. Arkadaşlarımız çok kısa sürede şube yeter seviyesine ulaştı.2 şube açacak üye sayısına ulaştık. Hürriyetçi Eğitim Sen bağımsız sendikacılığın adresi olmak için yola çıkmıştır. Eğitim çalışanlarına güvenerek ve bağımsız olarak yola çıktık. Sendikacılığı emek ve alın teri mücadelesi görerek yola çıktık. Türkiye’de herhangi bir partiye sırtımızı dayamadan hür ve bağımsız sendikacılığın yapılabileceğini, eğitim çalışanlarının da buna teveccüh gösterebileceğini ispatladığımızı düşünüyoruz. Öğretmenlerin kaybolan mesleki itibarının yerine getirilebilmesi için, açlık sınırına yakın bir maaşla çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin ve devlet memurlarının, eğitim çalışanlarının hak ve hukuklarını özlük haklarını iyileştirmek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.