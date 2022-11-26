Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi açıldı

Hürriyetçi Eğitim-Sen Kayseri Şubesi, Sahabiye Mahallesinde açıldı. Sendikada genel sekreter Ali İhsan Hasanpaşaoğlu 'Kayseri, Hürriyet meşalesinin en güçlü yanan illerinden biridir. 2 şube açacak üye sayısına ulaştık' dedi. 

PAYLAŞ
  • 26.11.2022 18:24
  • Güncelleme: 26.11.2022 18:24
Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi açıldı

Hürriyetçi Eğitim-Sen Kayseri Şubesi açılış programına; Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Öztaş, Kayseri Şube Başkanı Hakan Coşkunsu, Genel Sekreter Ali İhsan Hasanpaşaoğlu ve sendika üyeleri katıldı. 
‘Biz; eğitimciler ve eğitim çalışanları olarak bir ışık yaktık’ diyen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk “Bu ışık Türkiye’de yaşayan öğretmenler odasında yer alan herkesin etrafında buluşacağı bir ışık. Ve bu yanan ışık Türkiye’yi Türk dünyasını ve İslam alemini ve insanlığı aydınlatacak. Kula kul olmadan insanca yaşamayı öğreteceğiz. Hiçbir yerden talimat almadan kendi hür irademizle neler yapabileceğimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu. 
Hürriyetçi Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Coşkunsu ise, “Sendikamız Hürriyetçi Eğitim Sen yaklaşık 10 ay gibi kısa bir süre önce 21 Aralık 2021 tarihi itibariyle kuruluşu için başvuru yaptığımız 4 Ocak 2022 itibariyle de üye alımına başladığımız sendikamız çok kısa bir süre içerisinde rekor seviyede üye sayısına ulaşarak bu zamana kadar ki memur sendikacılığında özellikle eğitim sendikacılığında bu kadar hızla büyüyen ve hızla karşılık gören bir sendika olma özelliğini taşımaktadır” ifadelerini kullandı. 
Hürriyetçi Eğitim Sen genel merkezi olarak burada bulunmaktan çok büyük onur duyuyoruz diyen Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Sekreteri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu da “Kayseri Hürriyet meşalesinin en güçlü yanan illerinden biridir. Arkadaşlarımız çok kısa sürede şube yeter seviyesine ulaştı.2 şube açacak üye sayısına ulaştık. Hürriyetçi Eğitim Sen bağımsız sendikacılığın adresi olmak için yola çıkmıştır. Eğitim çalışanlarına güvenerek ve bağımsız olarak yola çıktık. Sendikacılığı emek ve alın teri mücadelesi görerek yola çıktık. Türkiye’de herhangi bir partiye sırtımızı dayamadan hür ve bağımsız sendikacılığın yapılabileceğini, eğitim çalışanlarının da buna teveccüh gösterebileceğini ispatladığımızı düşünüyoruz. Öğretmenlerin kaybolan mesleki itibarının yerine getirilebilmesi için, açlık sınırına yakın bir maaşla çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin ve devlet memurlarının, eğitim çalışanlarının hak ve hukuklarını özlük haklarını iyileştirmek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir, Peyzaj Çalışmaları İle Kent Estetiğini Artırıyor

Büyükşehir, Peyzaj Çalışmaları İle Kent Estetiğini Artırıyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer: 'Şehir hastanemizde yaşanan randevu sıkışıklığı keyfe keder değil'

AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer: 'Şehir hastanemizde yaşanan randevu sıkışıklığı keyfe keder değil'

Erciyes Yeni Sezona Hazır

Erciyes Yeni Sezona Hazır

Melikgazi'de Hafta Sonu Vezneler Açık

Melikgazi'de Hafta Sonu Vezneler Açık

TÜMSİAD'dan istişare toplantısı

TÜMSİAD'dan istişare toplantısı

Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, şehir merkezinde bir yer istiyor

Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, şehir merkezinde bir yer istiyor

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

4
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

5
Lüks otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Lüks otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

6
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Özgür Özer'den şehirde yarım kalan projelere eleştiri

CHP’li Özgür Özer’den şehirde yarım kalan projelere eleştiri

Motorine 2'nci indirim beklentisi

Motorine 2’nci indirim beklentisi

DAHA FAZLA
Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı çalışması tüm hızıyla sürüyor

Kayseri’de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı çalışması tüm hızıyla sürüyor

Artan maliyetler, inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi

Artan maliyetler, inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi açıldı

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi açıldı

Kayserispor'dan Şenol Güneş'e Onur Bulut tepkisi

Kayserispor’dan Şenol Güneş’e Onur Bulut tepkisi

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı