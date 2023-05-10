Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi Başkanı Coşkunsu, “En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır”

En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı olan 33 bin 14 liranın üzerine çıkarılmalıdır. Memurların alım gücü artırılmalı, enflasyon farkları aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır” dedi. Hürriyetçi Eğitinsen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk ise, işverenler adına ipe un serdi.



Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi üyeleri, ekonomik taleplerini dile getirmek için Cumhuriyet meydanında basın açıklaması düzenledi. Ülkenin ekonomik bir krizden geçtiğini ve bu günlerde iktidarın çeşitli kesimlere zam yapıldığını ancak memurlara bu zammın uygulanmadığını söyleyen Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi Başkanı Hakan Coşkunsu, “Ülkemizin ağır bir ekonomik krizden geçtiği bu günlerde yaklaşan seçimler nedeniyle siyasi iktidar para musluğunu açmış ve fiilen seçim ekonomisi uygulamaya başlamıştır. Toplumun çeşitli kesimlerine değişen miktarlarda iyileştirmeler yapılırken memurlar gene unutulmuştur. Açılan musluktan bir damla bile içmek memurlara nasip olmamıştır. 2019 yılında yaptığı açıklamada seçim kaybetsek bile EYT düzenlemesi yapılmayacak diyen Cumhurbaşkanı bu sözünü unutarak seçim öncesi yaş sınırı olmaksızın EYT düzenlemesini hayata geçirmiştir. Bu düzenlemenin bütçeye maliyeti ise 194 Milyar lira olarak kamuoyuna duyurulmuştur. Akabinde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya, emeklilere dini bayramlar öncesi verilen bin 100 lira ikramiye de 2 bin liraya yükseltmiştir. Kamuda görev yapan en düşük işçi maaşının 15 bin liraya yükseltilerek ilave yüzde 45 oranında da maaşlarına zam yapılacağının açıklanmasından sonra memurlara da iyileştirme yapılması yönünde kamuoyunda bir beklenti oluşmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı ise memurlara yapılacak iyileştirme için ise Temmuz ayını işaret ederek şu an bir düzenleme yapılmayacağını açıklamıştır. Bu açıklaması milyonlarca memur da hayal kırıklığı yaratmıştır. Türk İş’in araştırmasına göre Nisan ayı açlık sınırı 10 bin 135 liradır, yoksulluk sınırı 33 bin 14 lira, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise 13 bin 167 liraya yükselmiştir. En düşük memur maaşının 11 bin 848 lira olduğu ülkemizde bu maaş neredeyse açlık sınırı seviyesindedir. Göreve yeni başlayan bir öğretmen 12 bin 400 lira maaş almaktadır. Büyükşehirlerde ortalama ev kiraları ise artık 10 bin lira seviyelerine ulaşmıştır. Soğanın kilosunun 30 lira, bir kilo kıymanın ise 340 lira olduğu günümüzde memurların bu maaşlarla geçinebilmesi olanaksızdır” şeklinde konuştu.

‘BU YAPTIĞINIZ TAM OLARAK İPE UN SERMEKTİR’

Memurların Temmuz ayını bekleyecek halinin kalmadığını belirten Çoşkunsu, “Memurların Temmuz ayını bekleyecek hali de dermanı da kalmamıştır. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı olan 33 bin 14 liranın üzerine çıkarılmalıdır. Memurların alım gücü artırılmalı, enflasyon farkları aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Memurların gelir vergisi yüzde 15’e sabitlenmeli ve kira/ulaşım/yemek yardımı düzenlemesi hayata geçirilmelidir. Memurları yok sayarak, görmezden gelerek ya da ucu açık ileriye dönük vaatler vererek zevahiri kurtaracağını düşünenlerin, 5 milyon memur ve ailesinin de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanacaklarını bilmelerini isteriz. Buradan bir çağrı da kamu çalışanlarına yapmak istiyoruz. Toplu sözleşme masasında varlık gösteremeyen, seçim öncesi açılan musluktan memurun sofrasına bir lokma dahi alamayan bu sarı sendikalara daha ne kadar tahammül edeceksiniz? Sizin hakkınızı savunmak yerine siyasilerin hukukunu koruyan bu sendikalara artık dur demeyecek misiniz? Bu sendikalardan istifa ederek, sizin hakkınızı savunmak için bugün meydanlara inen Hürriyetçi Eğitim Sen’i yetkili sendika yapmak için maaşlarınızın asgari ücret seviyesine düşmesini mi bekliyorsunuz? Sizleri artık sararan ve solan sendikamsı yapılardan ayrılarak, emek ve alın teri mücadelesinin adresi olan Hürriyetçiler kervanına davet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı durumu anlatabilmek adına bizlerin aylardır dile getirmiş olduğu bu taleplere kulak tıkayan ve çeşitli bahaneler öne sürerek temmuz ayını bize adres olarak gösteren işverenlere diyoruz ki artık ipe un sermeyin. Bu yaptığınız tam olarak ipe un sermektir. Memurlarımızın tamamı ciddi bir açıklama ve söz bekliyor” ifadelerini kullandı.



Hürriyetçi Eğitinsen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk ise, “Milletvekili adayı arkadaşları görünce, milletin vekili milletin yediğinden yemeli, içtiğinden içmeli, giydiğinden giymeli, aldığı maaşı almalı. Milletvekili maaşları en düşüm memur maaşı seviyesinde olmalı. İpe un sermeyin adam gibi iş yapın diyoruz. Bu ülkede ipe en iyi un seren Cumhurbaşkanı oluyor, milletvekili oluyor, bakan oluyor” diyerek işveren adına ipe un serdi.