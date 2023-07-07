Hürriyetçi Eğitim-Sen: “Memur ve emekliler için yoksulluk sınırı altında maaşı kabul etmiyoruz”

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şube üyeleri Cumhuriyet Meydanında gelen zamlar için eylem yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19,77 iken Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 50,53 olduğunu söyleyen Coşkunsu, “İpe un sermeyin, sendikalarınızı dut yemiş bülbüle çevirmeyin dedik ancak nafile; TÜİK, sarı sendikalar ve işveren işbirliği neticesinde ortaya çıkan sonuç mükemmel, oransal zam yerine seyyanen zam aldatmacası iyi düşünülmüş” şeklinde konuştu.

“ZAM YAĞMURUNA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM”

Zamlı maaşları almadan harçlara, tüketici kredilerine, MTV’ye, KDV’ye zamların sağanak olarak kaldığı yerden devam ettiğini söyleyen Coşkunsu, “Lisans mezunu memurlarımızın içinde öğretmenlerimizin en düşük memur maaşı alması nasıl izah edilebilir gerçekten merak ediyoruz. Değerli memur kardeşim, düşürüldüğün bu durumun sorumlularına tepkini göster, sendikal tercihini gözden geçir, harekete geç” ifadelerini kullandı.

Hürriyetçi Eğitim Sen, hükümete taleplerini: “Mevcut hayat pahalılığı, TL'nin alım gücü, MTV gibi getirilen ek vergiler ve KDV ile ÖTV'deki artışlar göz önünde bulundurularak; memur maaşının saygın bir yaşam için yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde düzenlenmesini, memur maaşlarına yapılan 8 Bin 77 TL'lik seyyanen artışın kamu emeklilerine de yansıtılması ve katsayılara yansımasını sağlayacak düzenlemenin yapılmasını, maaşlara yapılan artış oranlarına bağlı olarak vergi dilimi aralıklarının yeniden güncellenmesini, memur maaşlarına yapılan tüm düzenlemelerin bütün kamu çalışanlarını, sözleşmeli personelleri kapsayıcı olması, tüm memurlara bayram ikramiyesi, ev kirası, yol ve yemek desteği verilmesidir” şeklinde sıraladı.