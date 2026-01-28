Hüseyin Mercan, Kayseri'de dış politikayı konuştu: 'İran Parçalanamaz'

HÜSEYİN MERCAN; İRAN PARÇALANMAZ

5 Ocak günü ebediyete irtihal eden Ahmet TAŞ tarafından organize edilen programı Mazlumder üyeleri tamamlamış bulunmaktadır.

Konferansın başında kısa bir açılış konuşması yapan Şube Başkanı Av. Abdullah KAYA’dan sonra M. Hüseyin MERCAN Suriye ve İran’da meydana gelen son güncel konular üzerinde değerlendirmeler yaptı.

Suriye’nin bugünkü duruma kadar yaşadığı olaylar hakkında izahatta bulunan Mercan; o dönemde ESED’in yönetimde kalmasını sağlamak için denge siyaseti güttüğünü söyledi. 2013 yılında ESED’in eniştesinin yapmış olduğu beyanat ile batıya mesaj veriyordu. ESED’in eniştesi “… İsrail Devletinin teminatıyız” şeklindeki açıklamasının batıya yönelik güvence ekseninde bir açıklama olduğunu sözlerine ekledi.

Trump yönetimi, Suriye yönetimini tanıyarak aslında Ortadoğu’da yeni bir denge siyaseti şekillenmeye başladığını sözlerine ekledi. Suriye yönetimine muhalif olan SDG/PYD yapılanması kendi nüfuzu bile olmayan alanlara bile hakim olmaya çalıştı. Mercan; Trump yönetiminin Ahmet El Şara ile ilgili tanıma kararından sonra ABD Parlamentosu içindeki bazı Siyonist gruplar SDG’nin desteklenmesini istediler. Buda beraberinde bir ihtilafa sebep oldu. İşte bu yüzden SDG ile Suriye yönetimi arasında imzalanan protokol sürekli uzatılıyor ve zaman kazanılmaya çalışılıyor. Kuzey Suriye’yi kontrol altında tutan bu yapı Suriye petrollerinin % 70 ini elinde tutuyor. Bu petroller ABD eliyle çok düşük fiyata satın alınıyor ve çok yüksek fiyatla da satıyor. Buradan da daha farklı bir ekonomi sağlamaya çalışıyor. Diyerek sözlerini sürdürdü.

Mercan; ABD ile İran arasında Irak’taki Sünniler konusunda birbirlerinin ayağına basmama anlaşması yapıldı. Bu anlaşma fiili olarak imzalanmış bir anlaşma olmamakla birlikte karşılıklı çıkar üzerine kurulu bir davranış biçimiydi diye sözlerine ekledi.

İran’da meydana gelen sokak eylemleri konusuna da değinen M. Hüseyin Mercan, İran parçalanamaz dedi. İran’da yaşayan halkın çoğunluğunun Şii olduğunu sözlerine ekleyen Mercan, sokak eylemlerinin temel sebebi gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yüksek enflasyon olduğunu ifade etti. Bu yüzden İran’daki dini liderin bir çağrı yapması durumunda velayeti fakih inancına müntesip olan Şiiler eylemleri sonlandıracak duruma gelebilir diye sözlerine ekledi.

Programın sonunda dinleyicilerin sorularını da cevaplayan Mercan, İran’ın Hürmüz boğazını kapatması, Huusilerin Kızıldeniz’de eylem yapması dünya petrol satışlarını doğrudan etkileyecek ve ertesi saban bir bakmışsınız petrol fiyatları fırlamış olarak göreceksiniz diye sözlerini tamamladı.

