Hüseyin Okandan, aday adaylığı için istifa etti

Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri teşkilatında da hareketli günler başladı. AK Parti Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan görevinden istifa etti. Yarın AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yapacağı basın toplantısında istifasını sunacak olan Okandan, daha sonra milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yapacak.

10 milletvekilinin seçileceği Kayseri’de, halen 6 AK Parti, 2 MHP, 1 İYİ Parti ve 1 CHP milletvekili bulunuyor.