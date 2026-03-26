Hüseyin Okandan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı

Toplantı öncesinde, Hüseyin Okandan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve diğer parti yetkilileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ayrıca, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarıyla birlikte toplantının hazırlıklarını değerlendirdi.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okandan, toplantıda yaptığı konuşmalarla dikkat çekti ve AK Parti’nin hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberlik ruhuna katkısına vurgu yaparak, “Allah'a hamdolsun teşkilatımız bizi bu Ramazan'da da mahcup etmedi” dedi. Bu sözler, toplantıya katılanlar arasında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Başkan Büyükkılıç’tan Değerlendirme

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitaplarının ulusal ve uluslararası gelişmelere dair güçlü mesajlar içerdiğini belirtti. Büyükkılıç, toplantının tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Hüseyin Okandan’ın liderliğinde gerçekleştirilen bu toplantı, Kayseri’nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor ve AK Parti’nin gelecekteki stratejileri açısından belirleyici bir rol oynayacak.