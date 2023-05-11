Hüseyin Okandan'dan Gazetemize Ziyaret

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti amacıyla Kayseri Matbaacılar Sitesi'ni ziyaret eden Ak Parti Milletvekili adayı Hüseyin Okandan Gazetemiz Kayseri Gündem'i de ziyaret ederek , gazetemiz sahibi Osman Gerçek'le bir süre sohbet etti.

Askon Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ile beraber gazetemizi ziyaret eden Okandan, seçim çalışmaları hakkında bilgi vererek, daha çok saha çalışmalarını Savunma Bakanı Akar'la birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek Akar'a halk nezdinde müthiş bir teveccüh olduğunun altını çizdi.

Bakan Akar'ın gittiği her yerde ve ziyaretlerde adeta mini bir miting havası estiğini belirten Okandan,Kayseri Ak Parti aday listesinin komple yenilenmiş olmasının önemine vurgu yaparak, genç bir siyasetçi olarak 16 yıldır Ak Parti'nin değişik kademelerinde verilen görevleri yaptığını sözlerine ekledi.