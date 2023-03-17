Hüseyin Okandan: 'FETÖ'den hapiste olan herhangi bir amcam yok!'

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Okandan KayseRadar ve RadyoRadar’da yayınlanan Yola Açık programında Mustafa Bayram ve Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı. AK Parti’nin teşkilatlanma anlamında çok kurumsal olduğunu belirten Okandan, teşkilatın da zor günler yaşadığını anlattı. 20 yıl boyunca sürekli kendini senkronize eden, yeniliğe ayak uyduran bir AK Parti oldupunu belirten Okandan, “Teşkilatlanma kademlerine baktığımızda da çok kurumsal bir hafızası olan belki de en profesyonel teşkilatlanmayı sağlayan kadrolardan, dünyaya örnek olan partilerden biridir” şeklinde konuştu.

‘KAYIRMACILIK TORPİL DİYE ADLANDIRILAN BİR DURUMUMUZ YOK’

“Bizim kaygımız, millete hizmet etmek” diyen Okandan “Bazen partiye birileri geliyor. ‘Oğluma kızıma iş istiyorum’ diyorlar. Kayırmacılık torpil diye adlandırılan bir durumumuz yok. ‘AK Parti’ye gidersen işe alırlar’ deniliyor, böyle bir durum değil. Bir insanda liyakate ehliyete ve sadakate bakmamız lazım. 16 yıldır görevdeyiz. Daha doğru düzgün bir akrabamızı bir yere aldırmışlığımız yok. Bu memlekette işini iyi yapan insanlar bir yerlere gelsin benim derdim o. Bu memleketin bir yere gelmesi için en alt kademeden en üst kademeye kadar herkes işini layıkıyla yapsa bu memleket zaten iyi yere gelecek. Partilerin asıl vazifesi vatandaşın derdini dinler, varsa gördüğü haksızlıkları engelleyerek bu işin yanlış olduğunu dile getirmektir. 16 yıldır şehir dışına yurtdışına çıkmışlığımız çok azdır. Bu şehrin birçok köyünde mahallesinde ayak izimiz vardır. 20 yıl önceki Kayseri ile şimdiki Kayseri bir değil. 16 yıl önce partiye girdiğimizde mahallelere köylere gittiğimizde kanalizasyon alt yapısı konuşulurken şimdi fiber internet alt yapısı isteniyor. Bizim kaygımız, millete hizmet etmek. Hangi parti olursa olsun biz kayserimize Türkiye’mize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bir mücadelesi var. Bu mücadele içerisinde bir nebze olsun nasıl bir katkı sunabiliriz, bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Ben Kayseri’de çorakçılar mahallesinde büyüdüm. Dedem yoğurtçu hacı Hüseyin efendidir. FETÖ’den hapiste olan herhangi bir amcam yok. Herhangi bir terör örgütü ile bağlantımız ne doğrudan ne dolaylı olarak yoktur” ifadelerini kullandı.

Kat ortalamasında en yüksek binaların Kayseri’de olmasıyla ilgili de konuşan Okandan, yatay mimariye geçilmesi gerektiğini söyledi. “Kentsel dönüşüm durumunda bütün kademeleri sorgulamak lazım” diyen Okandan, şunları söyledi; “Yıllardır Cumhurbaşkanımızın bahsettiği yatay mimari ama bir de ülkenin gerçekleri var. Şu anda insanlar toprağına, köyüne dönüyor. Koca kopça kullanılmayan boş odalar var. Oradaki mobilyalar senede 1-2 kez kullanılıyor. Kendimizi sorgulamalıyız diye düşünüyorum. Yatay mimari insanın özünde var. Kayseri’yi baz alacak olursak hep tepelerde bir yapılaşma olmuş. Kocasinan’da argıncık mahallesi biliyorsunuz ki uzun yıllardır kentsel dönüşüm için uğraşılan sancılı bir bölge. Kocasinan’da ciddi manada bir kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Ancak Argıncık bölgesinin çözülememesinin nedeni belediye- arsa sahibi anlaşmazlığı.”