  • Haberler
  • Gündem
  • Husumetlisine ateş ederek 1 kişiyi yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi

Husumetlisine ateş ederek 1 kişiyi yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi.

Husumetlisine ateş ederek 1 kişiyi yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi

Olay, 4 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 2540. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, olay günü görülen duruşmaya gelmeyen M.K., aynı davada taraf olan M.C.’nin aracına av tüfeğiyle ateş etti. Araçta maddi hasar meydana gelirken M.C. yara almadı. Çevrede bulunan vatandaşlardan biri tüfekten çıkan saçmalardan hafif şekilde yaralandı. Olay nedeniyle M.K. hakkında dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık M.K., müşteki M.C. ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada söz alan müşteki M.C., “Şikayetim devam etmektedir” dedi. Tutuklu sanık M.K. ise, “Diğer mahkemeye katıldıklarını söylüyorlar, katılmadılar. Tahliyemi istiyorum. Ayaklarımda sıkıntı var. Beyin kanaması da geçirdim, büyük sağlık sorunları yaşadım. Kaçacak durumda değilim” ifadelerini kullandı. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun dosyaya girdiği belirtilirken, sanık avukatı ise, “Olay yerinde kamera kaydı yok. Müvekkilimiz öldürme kastıyla ateş etmemiştir. Uzaktan ateş etmiştir. Öldürmek istese bunu yoğun trafikte yapardı. Gelen raporda da yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ortadadır. Müvekkilimin bakmakla yükümlü olduğu kız çocukları vardır. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi.  Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar'da Ticaretin Yeni Adresi: 32 İş Yeri Yeni Sahiplerini Bekliyor
Hacılar’da Ticaretin Yeni Adresi: 32 İş Yeri Yeni Sahiplerini Bekliyor
Kayserispor'dan Makarov açıklaması
Kayserispor’dan Makarov açıklaması
Hulusi Akar: 'Gıda, enerji ve su, günümüzün en kritik güvenliğini oluşturmaktadır'
Hulusi Akar: 'Gıda, enerji ve su, günümüzün en kritik güvenliğini oluşturmaktadır'
Kerbela Şehidleri Anıldı: Cuma Hutbesinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Kerbela Şehidleri Anıldı: Cuma Hutbesinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Husumetlisine ateş ederek 1 kişiyi yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi
Husumetlisine ateş ederek 1 kişiyi yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi
Kayserili Yazarın Kitabı Sosyal Medyada Yüzbinlerce Kişi Tarafından Takip Edildi
Kayserili Yazarın Kitabı Sosyal Medyada Yüzbinlerce Kişi Tarafından Takip Edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!