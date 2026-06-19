Husumetlisine ateş ederek 1 kişiyi yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi

Olay, 4 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 2540. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, olay günü görülen duruşmaya gelmeyen M.K., aynı davada taraf olan M.C.’nin aracına av tüfeğiyle ateş etti. Araçta maddi hasar meydana gelirken M.C. yara almadı. Çevrede bulunan vatandaşlardan biri tüfekten çıkan saçmalardan hafif şekilde yaralandı. Olay nedeniyle M.K. hakkında dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık M.K., müşteki M.C. ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada söz alan müşteki M.C., “Şikayetim devam etmektedir” dedi. Tutuklu sanık M.K. ise, “Diğer mahkemeye katıldıklarını söylüyorlar, katılmadılar. Tahliyemi istiyorum. Ayaklarımda sıkıntı var. Beyin kanaması da geçirdim, büyük sağlık sorunları yaşadım. Kaçacak durumda değilim” ifadelerini kullandı. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun dosyaya girdiği belirtilirken, sanık avukatı ise, “Olay yerinde kamera kaydı yok. Müvekkilimiz öldürme kastıyla ateş etmemiştir. Uzaktan ateş etmiştir. Öldürmek istese bunu yoğun trafikte yapardı. Gelen raporda da yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ortadadır. Müvekkilimin bakmakla yükümlü olduğu kız çocukları vardır. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.