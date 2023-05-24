Husumetlisini bayıltan sanığa toplamda 4 yıl 7 ay hapis

2022 yılında Melikgazi İlçesi Küçükmustafa Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.A.’yı başına vurarak bayıltan ve yaralayan şahıslar hakkında ‘yağma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.K., müşteki E.A. ile Ş.A. ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık A.S. ise duruşmaya katılmadı.

MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mahkemede söz alan müşteki E.A. “O akşam A.S. ile asker eğlencesinde karşılaştık. ‘Mahalleye gelince ara’ dedi. Aradım ulaşamadım. Sonra karşılaştık. Yanındaki E.K. kafama sopa ile vurdu. Bayılmışım. A.S.’de bacaklarıma bıçakla vurmuş. Şikayetçi değilim” dedi.

TUTUKLU SANIK E.K.: YAPMADIĞIM SUÇTAN YARGILANMAK AĞRIMA GİDİYOR

Mahkemede söz alan E.K. ise, “M.A. yanımdaydı. Ben bir şey yapmadım. Yapmadığım bir suçtan yargılanmak ağrıma gidiyor. Ben ayırmak için gittim. Müştekinin ifadeleri çelişki dolu. Beraatımı istiyorum” dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.K. hakkında ‘yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘yağma’ suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 4 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme tutuksuz sanık A.S.’ye de 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi.