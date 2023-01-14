Husumetlisini bıçakla yaralayan gence 2 yıl 7 ay 7 gün hapis

Husumetlisi olduğu O.Ç.'yi (16) bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan B.Y.Ç. (16), 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 14.01.2023 04:19
  • Güncelleme: 14.01.2023 04:19
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Husumetlisini bıçakla yaralayan gence 2 yıl 7 ay 7 gün hapis

4 Mart 2022 tarihinde akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Murat Caddesi Osman Düşüngel Ortaokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, daha önce husumet yaşayan B.Y.Ç. ile O.Ç., okul bahçesinde tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. B.Y.Ç., cebinden çıkardığı bıçakla V.K.Ç.'yi yaraladı. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.
B.Y.Ç. hakkında ‘Silahla yaralama’ suçundan dava açıldı. Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına mağdur ve sanık katılmazken, taraf avukatları katıldı. 

Sanık B.Y.Ç.’nin avukatı Ali İnan, “Müvekkilimin daha önce tartıştığı şahsın yanında 3 kişi ile gelmiştir. Orada yaşanan kavgada müvekkilim eline geçen bıçağı kendini korumak için sallamıştır. Pişman olduğunu dile getirmiştir” açıklamasında bulundu. Mahkeme heyeti, sanık B.Y.Ç.’yi (16), ‘silahla yaralama’ suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırırken sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

1ha

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