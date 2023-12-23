Husumetlisini silahla yaralayan şahıs aracıyla kaçtı

Olay, saat 14.30 sıralarında Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi Bismil Caddesi’nde meydana geldi. P.K., aralarında husumet bulunan M.K. ile trafikte karşılaştı. Aracından inen P.K. tabanca ile M.K.'yı sağ dizinden yaraladı. P.K., aracıyla kaçarken iki araç da ufak çaplı kazaya karıştı.

Yaralanan M.K. ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelisi P.K.’yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.