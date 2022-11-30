Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis

İddiaya göre Haziran ayında meydana gelen olayda akşam saatlerinde D.G. isimli kadının evinin pencerelerine uzun namlulu silahla ateş edildi. Olayın faili olarak tutuklanan C.G. hakim karşısına çıktı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.G. ile avukatı katıldı.

SANIK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sanık C.G., suçlamayı kabul etmedi. Sanık duruşmadaki ifadesinde, “D.G. benden uyuşturucu istedi. ‘Param yok aracımı sana satayım’ dedi. Bende de birkaç tane cep telefonu vardı, onlara karşılık ruhsatı aldım. Ama aracı bir türlü alamadım. Parasını vermiştim. ‘Trafik çekti alıp sana vereyim’ dedi. Birkaç gün geçti ses seda yoktu evine gittim bulamadım. Ben ateş etmedim. Bu suçla alakam yok. Suçsuzum” dedi.

Sanık mahkeme heyetinden ‘silahlı tehdit’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.