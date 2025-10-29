Huzur 38 uygulamasında 55 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Genel Asayişin, Kamu Düzeninin, Mevcut Huzur ve Güven Ortamının Devamının Sağlanması’ amacıyla tüm birimlerden 84 ekip ve 336 personelin katılımıyla kent genelinde toplam 32 noktada Huzur-38 eş zamanlı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2 bin 643 şahıs ve bin 189 araç sorgusu yapıldı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek 5 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Öte yandan 55 aranan şahıs yakalandı, 6 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 9 adet fişe ile 2 adet hacizli/yakalamalı oto ve 2 adet çalıntı oto ele geçirildi.

Ayrıca; 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.