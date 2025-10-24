Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu Huzur-Asayiş uygulamalarında 6 aranan şahıs yakalandı ve bin 25 şahsa sorgu yapıldı.

Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla il genelinde 40 ekip ve 210 personel ile yapmış olduğu uygulamalar sonucunda;

Bin 25 şahıs ve 455 araç sorgusu yapıldı, 6 aranan şahıs yakalandı, 2 yoklama kaçağı şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı ve bir adet yakalama hacizli otomobille bir adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

