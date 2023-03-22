Huzur Çınarı'ndan 'deprem semineri'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren ve topluma dokunan faaliyetler ile aileye yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından depremin çocuklar üzerindeki etkileri, çocuklarda deprem travması konuların üzerine personele Grup İçi Eğitim Semineri verildi.

PAYLAŞ
  • 22.03.2023 10:54
  • Güncelleme: 22.03.2023 13:45
  • 89
Huzur Çınarı'ndan 'deprem semineri'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren ve topluma dokunan faaliyetler ile aileye yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından depremin çocuklar üzerindeki etkileri, çocuklarda deprem travması konuların üzerine personele Grup İçi Eğitim Semineri verildi.

Hizmetlerin ve projelerin yanı sıra personel eğitimine de büyük önem ve özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, grup içi seminerlerine devam ediyor. Bu çerçevesinde (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından depremin çocuklar üzerindeki etkileri, çocuklarda deprem travması konuların üzerine personele Grup İçi Eğitim Semineri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerine Klinik Psikolog İzzet Özer, Çocuk ve Ergen Psikoterapisti Doktor Filiz Uçar katıldı.

Personele verilen eğitim seminerinde, depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri ve bunlarla baş etme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Huzur Çınarı'ndan 'deprem semineri'

Huzur Çınarı'ndan 'deprem semineri'

Başkan Büyükkılıç: 'Ramazan, daralan ruhlarımızın feraha kavuşacağı aydır'

Başkan Büyükkılıç: 'Ramazan, daralan ruhlarımızın feraha kavuşacağı aydır'

Lokantada yemek yerken keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Lokantada yemek yerken keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Özvarinli, İYİ Parti milletvekili aday adaylığına başvurdu

Özvarinli, İYİ Parti milletvekili aday adaylığına başvurdu

Kayseri'de Ramazan'da lokantalara zam yok

Kayseri'de Ramazan'da lokantalara zam yok

Kayseri 1.Amatör Küme'de Play-Off ve Play-Out programı belli oldu

Kayseri 1.Amatör Küme'de Play-Off ve Play-Out programı belli oldu

Çok Okunanlar
1
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

2
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

3
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

4
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

5
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhtiyaç sahiplerinin iftarlığı Talas'tan

İhtiyaç sahiplerinin iftarlığı Talas'tan

Başkan Büyükkılıç 2 kamyon yardım tırını Adıyaman'a uğurladı

Başkan Büyükkılıç 2 kamyon yardım tırını Adıyaman'a uğurladı

DAHA FAZLA
Gül kokulu camiler Ramazan'a hazır

Gül kokulu camiler Ramazan'a hazır

CHP'li Ünalmış: 'İktidar için her kesimin oyuna talibiz'

CHP’li Ünalmış: “İktidar için her kesimin oyuna talibiz”

Kayseri'de Ramazan alışverişi yoğunluğu

Kayseri’de Ramazan alışverişi yoğunluğu

'Suyu bilinçli kullan geleceğini kurtar'

‘Suyu bilinçli kullan geleceğini kurtar’

Kurusıkı tabancayı tadilatla gerçeğe çevirdiler

Kurusıkı tabancayı tadilatla gerçeğe çevirdiler