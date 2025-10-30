Huzur uygulamalarında 6 bin 576 şahıs sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu ‘huzur’ uygulamaları sonucunda;

6 bin 576 şahıs ve 2 bin 615 araç sorgulandı, 126 park/bahçe ve 47 bağ evi kontrol edildi, üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı, 25 aranan şahıs yakalandı, bir kişiye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı, 5 yoklama kaçağı şahıs hakkında işlem yapıldı. 10 bin 400 adet makaron, 145 adet fişek, 3 adet hacizli ve 2 adet çekme belgeli otomobil ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 araç sürücüsüne trafik kanunun ilgili maddelerinden 78 bin 31 lira cezai işlem uygulandı.