'Huzur' uygulaması: 5 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik ‘Huzur’ uygulaması yapıldı.

Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamada 3 bin 245 şahıs ve bin 90 araç sorgulanırken 237 park ve bahçe kontrol edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamada 5 aranan şahıs yakalanırken 8 yoklama kaçağı hakkında ise işlem yapıldı.

Öte yandan 4 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1 hacizli oto ve 1 çalıntı oto ele geçirildi.