Huzur uygulamasında 382 şahıs sorgulandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 382 şahıs sorgulanırken, kimliği bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 382 şahıs sorgulanırken, kimliği bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri ve Sivas-Kayseri uygulama noktalarında göçmen kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Huzur Uygulaması yapıldı. 89 binek araç ile 6 otobüste 76’sı yabancı olmak üzere 382 şahıs sorgulanırken 8 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.
Yabancı uyruklu 8 şahıs sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlere başlandı.