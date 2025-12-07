Huzur uygulamasında 5 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde gerçekleştirilen Huzur uygulamalarında 5 bin 486 şahıs ve 2 bin 273 araç sorgulandı. 5 aranan şahıs ve 1 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Huzur uygulamasında 5 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde gerçekleştirilen Huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda 5 bin 486 şahıs ve 2 bin 273 araç sorgusu yapıldı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek 6 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Öte yandan 5 aranan şahıs yakalandı, 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 91 adet fişek ve 1 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Ayrıca; 3 sürücüye Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 5 bin 146 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

