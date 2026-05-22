Huzurevi'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç 'Sizler bizim dua kaynaklarımızsınız'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’ni ziyaret ederek ulu çınarlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından protokol, yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Burada yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Değerli büyüklerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bizim dua kaynaklarımız, şehrimizin gerçekten medarıiftiharı canlarımız. Öncelikle Cumanızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayramınızı, arifenizi, Kayserimizin tabiriyle tatavanızı, hepsini bir arada kutluyorum. Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin, öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum. Elbette Kurban Bayramı biraz zahmetli bir bayram. Elbette şehrimizde bu yönde gerekli tedbirleri alıyoruz. Mezarlıkların ziyareti var, onunla ilgili tedbirleri alıyoruz. Dostlarımıza diyoruz ki, aman trafik kurallarını ihmal etmeyin, mutlaka uyun. Ne olur bu sevincimizi, bayramımızı, sizler de takdir edersiniz ki hüzne dönüştürmeyelim diyoruz. Birbirimizi sevelim, birbirimize saygıda kusur etmeyelim. Birlik, beraberlik içerisinde ziyaretlerimizi ihmal etmeyelim. Varsa ufak tefek dargınlıklar, onları da böylece gidermiş olalım. Tekrar her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, saygılar sunuyorum efendim” ifadelerini kullandı.