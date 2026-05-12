Huzurevinde İki Kuşak İçin Sanat Etkinliği

Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi, yaşlı vatandaşlar için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, huzurevinde açtıkları resim sergisi ile yaşlı sakinlerle buluşarak keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik, huzurevi sakinlerinin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlendi. Öğrencilerin sergisi, gençlerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirildi. Serginin açılışına yerel yöneticiler, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta, huzurevinin iyi bir şekilde işletildiği vurgulandı. Etkinlikte, yaşlıların ve gençlerin bir araya gelmesi, toplumun en zayıf halkalarının mutluluğunun önemine dikkat çekti.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, huzurevi sakinleri öğrencilerin eserlerini ilgiyle inceledi ve onlarla sohbet etti. Ayrıca, öğrenciler tarafından sunulan halk oyunları gösterisi de büyük ilgi gördü.

Bu anlamlı etkinlik, hem yaşlı sakinlerin hem de gençlerin yüzlerini güldürdü ve katılımcılar, bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

