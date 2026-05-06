Huzurevlerinde kalabilme şartları yeniden belirlendi

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında huzurevlerini ilgilendiren karar yürürlüğe girdi. Yayımlanan Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne göre yaşlı bakım ve şartlarını ilgilendiren maddeler yer aldı.

81 ilde geçerli olacak şekilde yürürlüğe giren yönetmelikte huzurevleri için 70 yaş şartı aranacağı belirtildi. Ayrıca 60 yaş ve üzeri için ise yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle kısmi veya tam bağımlı engelli sağlık kurulu raporuna sahip olma şartı dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği ile 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.