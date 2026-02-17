Huzurlu Bir Ramazan İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Belediye, il sakinlerinin huzurlu, bereketli ve manevi duygularla dolu bir Ramazan geçirmelerine katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve çalışmalar düzenleyecek. Ramazan ayının manevi ikliminin gönülleri sardığı bu mübarek dönemde, hayırların çoğalacağı, bereketin artacağı ve kalplerin yumuşayacağı ifade edildi.

Kocasinan'daki cami ve mescitlerin sürekli olarak temizlendiği belirtildi. Ramazan ayı öncesinde, tüm ibadethanelerin temizlik işlemleri tamamlandı.

Ramazan ayının, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisiyle, tüm İslam âlemine hayırlara vesile olması dile getirildi.