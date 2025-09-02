Huzursuz bacak sendromu araç kullanımını etkiler mi?

Uzmanlar, huzursuz bacak sendromu (HBS) yaşayan kişilerin araç kullanırken dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle uzun süre hareketsiz kalındığında ortaya çıkan rahatsızlık hissi, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor. Huzursuz bacak sendromu, uyku ya da istirahat esnasında bacaklarda hissedilen rahatsızlık, huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacı, uyuşma, karıncalanma bazen de tam olarak tanımlanamayan bir his. Bu his kişiyi özellikle geceleri rahatsız eder. HBS, bacaklarda tarif edilemeyen huzursuzluk hissi ve hareket etme ihtiyacıyla kendini gösteriyor. Bu durum, otomobil yolculuklarında sık sık mola ihtiyacına yol açarken, sürücünün dikkatinin dağılmasına neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu etkiler, direksiyon başında refleksleri ve karar verme hızını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Uzmanlar, huzursuz bacak sendromu yaşayan sürücülerin özellikle uzun yolculuklarda sık sık mola vermesini, bacaklarını hareket ettirmesini öneriyor. Belirtileri hisseden kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.