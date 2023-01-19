Hz. Muhammed tasvirini gösteren öğretim üyesinin kovulması ABD'de tartışmalara yol açtı

https://www.indyturk.com/ haberine göre sanat tarihi dersi veren Erika López Prater, 14. yüzyılda çizilen resimleri öğrencilerine göstermeden önce gerekli önlemleri aldığını savundu. Sömestr başında öğrencilere dağıttığı ders programında Hz. Muhammed ve Buda gibi kutsal kabul edilen kişilerin tasvirlerini göstereceğini belirtirken, bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacak olanların kendisiyle konuşmasını istediğini vurguladığını aktardı.

Sınıfta da resimleri göstermeden önce öğrencileri uyardığının ve isteyenlerin çıkabileceğini söylediğinin altını çizdi. Hiç kimsenin kendisine itiraz etmediğini vurguladı.

Ancak öğrencilerden biri 6 Ekim'deki dersten sonra yönetime şikayette bulundu. Derste olmayan diğer Müslüman öğrenciler de dine saldırı gerekçesiyle bu şikayeti destekledi ve yöneticilere eylem çağrısı yaptı.

Yaklaşık 1800 lisans öğrencisine sahip küçük özel üniversitenin yöneticileri, bunun bir İslamofobi örneği olduğunu savunarak 42 yaşındaki Erika López Prater'a gelecek dönem ders vermesi için yapılan teklifin geri çekildiğini iletti.

Üniversitenin başkanı Fayneese S. Miller'ın imzacılarından olduğu e-postada Hz. Muhammed'in tasvir edilmesini büyük bir günah ve küfür olarak gören Müslüman öğrencilere saygı gösterilmesinin, akademik özgürlükten önemli olduğunu savundu.

Bunun üzerine ifade özgürlüğü savunucuları da harekete geçti. Bir İslam sanatı tarihçisi makale yazarak Dr. López Prater'i savundu ve üniversite yönetiminin meseleyi incelemesi gerektiğini vurguladı. Başlattığı kampanyaya 3 bine yakın kişi imza attı.

Uluslararası yazarlar birliği PEN America "yakın tarihteki en berbat akademik özgür ihlallerinden biri" ifadesini kullandığı bir açıklama yayımlarken pek çok örgütle birlikte Müslümanlar da kendi aralarında "Bu İslamofobi örneği midir?" diye sormaya başladı.