İbrahim Ertuğrul: 'İnsanlar artık model yükseltemiyor, nakit için model düşürüyor'

Ticaretin oldukça önem arz ettiği Kayseri’de araç alım maliyetinin artışı ve kredilerdeki faiz oranları araç alımındaki alışkanlıkları değiştiriyor. TÜİK verilerine göre şehirdeki toplam araç sayısı 516 bin 081’e ulaşırken, trafiğe kayıtlı taşıtların yaş ortalaması resmi rakamlarla 16,7'ye yükselmiş durumda. Bu tablo karşısında vatandaşlar artık model yükseltmek yerine, nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla model düşürmeyi tercih ediyor.İstatistiksel verilere göre Kayseri’de her 10 araçtan yaklaşık 3 tanesi 20 yaş ve üzerinde seyrediyor. Uzmanlar tek maaşlı ailelerin en çok 2004–2010 model aralığına odaklandığını; daha yeni modellerin "erişilemez", daha eskilerinin ise yüksek "bakım riski" taşıması nedeniyle tercih edilmediğini belirtiyor.

Kayseri otomotiv piyasası hakkında konuşan İşletmeci İbrahim Ertuğrul, “Eskiden insanlar aracını satıp bir üst modele geçmek için gelirdi. Bugün tablo değişti. Artık gelen müşterilerin yaklaşık yüzde 35–40’ı, ‘arabamı satayım, daha düşük model alayım, kalan parayı başka yere yatırayım’ düşüncesinde. Araç parkının yaşlanmasının temel nedeni bu. Kayseri piyasasında uzun süredir konuşulan ‘hatasız–boyasız’ hassasiyeti, araç yaşı yükselse bile etkisini kaybetmiş değil. Evet, 20 yaşındaki araçta bile boya, değişen, tramer sorgulanıyor. Mekanik olarak çok iyi ama kozmetik kusuru olan araçlar geri planda kalabiliyor. Bu durum Kayseri’de, kozmetiği düzgün görünen yaşlı araçların fiyatını gerçek değerinin üzerine taşıyabiliyor. Yani araç yaşlanıyor ama beklenti yaşlanmıyor. Bugün asgari ücretli ya da tek maaşlı genç ailelerin bakabildiği araçlar büyük ölçüde 2000–2010 model aralığında. Özellikle 2004–2008 ve 2006–2010 arası araçlar Kayseri’nin yeni favorisi oldu. Daha yenisi hayal, daha eskisi ise bakım riski olarak görülüyor. Eskiden temiz bir araç bir haftada satılırdı. Bugün aynı araç 20–45 gün ilanda kalabiliyor. Bunun ana sebebi nakit darlığı ve özellikle kredi faizlerinin yüksekliği. İnsanlar almak istiyor ama finansmana takılıyor. Bu yüzden araç parkı yenilenemiyor. Artık kimse sadece yakıta bakmıyor. İlk sorulanlar: ‘Parçası ucuz mu?’, ‘Kayseri’de ustası var mı?’, ‘Yıllık masrafı ne olur?’ Çünkü yaşlı araçlarda 20–25 bin lirayı bulan yıllık bakım ihtimali, alıcıyı ciddi şekilde düşündürüyor. Bu yüzden parçası bol, sanayide ustası çok olan araçlar daha hızlı satılıyor. Bugün Kayseri’de otomobil lüks değil ama ciddi bir planlama işi. İnsanlar artık ‘kaç model’ değil, ‘kaç yıl sorunsuz götürür’ diye bakıyor. Yanlış araç pahalı, doğru araç hâlâ kıymetli” şeklinde konuştu.