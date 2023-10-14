İbrahim Kendiroğlu İlkokulu açıldı

Kayseri’nin Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde yapımı tamamlanan İbrahim Kendiroğlu İlkokulu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla açıldı.

Danişmentgazi Mahallesi’nde yapılan İbrahim Kendiroğlu İlkokulu’nun açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ülkede en çok okul yaptıran belediye olduklarını söyledi. Hizmetlerin artarak devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Palancıoğlu; "Şuanda Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Tam 20 tane oldu, inşallah bu sayı daha da artacak. Sadece okul değil aynı zamanda ’Akıl Küpü’ adını verdiğimiz kütüphaneler yapıyoruz, teknoloji atölyeleri yapıyoruz. Eğitime elimizden geldiğince destek veriyoruz. Tabi Kayseri’deki tüm belediyeler el ele verdik; birçok sağlık ocağı, okul, cami, Kuran kursu gibi tesisleri ilçemize kazandırıyoruz. Allah; birlik ve beraberlik içerisinde nice hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yapılan hayırların en önemlisinin okul olduğuna dikkat çekerek; "Bir hayırseverimizin yapmış olduğu okula şahitlik ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Kayserimiz bolca hayırseverlerimizin olduğu, kendine ait olan paradan başkalarını istifade ettirerek onların duasını almaya çalışanların kenti. Bu kadar hayırseverin olduğu başka bir memleket de yok. Allah onlardan razı olsun. Yapılan hayırların en önemlisi okul olsa gerek. Çünkü eğitimli toplumla eğitimsiz toplum arasında dağlar kadar fark var. İnşallah bu yavrularımız okuyacak, eğitimlerini alacak, güzel bir meslek sahibi olacaklar ve sonra da vatana, millete hizmet verecekler" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, hayırsever aileye plaket takdim ederken, yapılan duanın ardından ise okulun açılışı gerçekleştirildi.