İbrahim Koltuk Süper U18 Ligini ilk 3'te bitiren takımlara kupa ve madalyaları verildi

İbrahim Koltuk Süper U18 Liginde Kayseri Şampiyonu olan Kayseri Şekerspor ikinci olan Talas Belediyespor ve üçüncü olan Kayseri Atletikspor için kupa ve madalya töreni Sümer Amatör Evinde gerçekleştirildi. Kupa ve madalya törenine TFF Bölge Sorumlusu ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, lige adı verilen İbrahim Koltuk, oğlu Mehmet Koltuk ile ilk 3’e giren takımların antrenörleri ve sporcuları katıldı.

TFF BÖLGE MÜDÜRÜ VE ASKF BAŞKANI MUTLU ÖNAL’DAN İBRAHİM KOLTUK’A TEŞEKKÜR

Kupa töreninde konuşma yapan TFF Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, “U18 Ligi Kupa Töreni için birlikteyiz. Ligin adı bizler için çok önemli olan İbrahim Koltuk adı ile yapıldı. O dönem bütün elit sporcular alt yapıdan çıkıyordu. Alt yapıdan çıkmasının en büyük etkenlerinden biri de İbrahim amca idi. Lige adını verdik. Bizim için çok kıymetli. Allah uzun ömürler olsun. Duayen isimlerden birisi. Bugün burada olduğu için ona teşekkür ediyorum. Sizler de güzel bir şekilde mücadele ettiniz. Gruplarda başarılı maçlar çıkardınız. İnşallah gelecek senelerde daha da başarılı sezonlar geçirirsiniz. Her zaman gençliğimizin yanındayız” dedi. Futbol İl temsilcisi Mehmet Yücel ise, “Hepinizi tebrik diyorum. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dilerim" diye konuştu.

İbrahim Koltuk da, “Hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Ben en alt yaş kategoriden en üst kategoriye kadar her yaşta yapılan sporu severim. Başarılar dilerim” diye belirtti. Daha sonra şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları verildikten sonra tören sona erdi.