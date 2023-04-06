İbrahim Polat: 'Kayseri'de 233 istasyonumuzda 4 bine yakın çalışanımız var'

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) ile Popypara arasında işbirliği protokolü imzalandı.

PÜİS, dijital kartvizit, iletişim bilgileri, sosyal medya bilgileri ve çok daha fazlasını bir uygulamaya ihtiyaç duymadan herhangi bir akıllı telefonla temassız ve hızlı bir şekilde aktarmaya yarayan Popypara ile işbirliği yaptı. PÜİS’te sendika üyelerine verdiği iftarda, Popypara hakkında bilgiler verildi. PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, “Bizim camiamız gerçekten büyük bir camia. Kayseri’de yaklaşık 233 istasyonda, 2 bin 350 ile 4 bin kişi arasında bir personel çalıştırıyoruz. Burada her iş yerinin belirli personellerinin yanı sıra maaşlarını, yemek paralarını biz arkadaşlarımıza ulaştırıyoruz. Banka promosyonları tarzında düşündüğümüz zaman aklımıza dijital kart platformu geldi. Bu dijital kart platformunda bütün personel için harcadığımız, verdiğimiz paralarda dahil olmak üzere hepsinin bir geri dönüşünün olması lazım. Azar azarda olsa verdiğimiz kartlar ve harcadığımız paralardan bize geri dönüş olması için bu karttan harcama yaptıkça belirli oranda bize dönüş oluyor. Bir de bizim camiamızın büyüklüğünü göstermek için buradaki yaptığımız projelerde hepinizin desteğini bekliyoruz. Benim ve arkadaşlarımın hepsinin belirli bir firması var. Bu yan ürünlerimizin hepsini bundan sonraki aşamada sizlerle bir araya getirerek, tanıştırmak istiyorum” şeklinde konuştu.