İbrahim Yıldız Nevşehir Kalesinde türkülerini söyleyecek

TRT'de yayınlanan 'Sen Türkülerini Söyle' adlı şarkı yarışmasında performansıyla büyük beğeni toplayan İbrahim Yıldız, bu akşam Nevşehir Kalesi'nde hemşehrileriyle buluşuyor.

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  • 16.09.2023 10:56
  • Güncelleme: 16.09.2023 10:56
İbrahim Yıldız Nevşehir Kalesinde türkülerini söyleyecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TRT’de yayınlanan ’Sen Türkülerini Söyle’ adlı şarkı yarışmasında performansıyla büyük beğeni toplayan İbrahim Yıldız, bu akşam Nevşehir Kalesi’nde hemşehrileriyle buluşuyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Günleri’ devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde 16 Eylül Cumartesi akşamı Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenecek olan konser programında, TRT ekranlarında yayınlanan ‘Sen Türkülerini Söyle’ adlı yarışma programında performansı ile jüriyi ve tüm Türkiye’yi kendisine hayran bırakan İbrahim Yıldız hemşehrileriyle buluşacak. Yıldız, saat 20.30’da başlayacak olan konser programında sevilen türküleri Nevşehirliler için seslendirecek.

16 Eylül 2023 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan konser programına katılmak isteyenler biletlerini Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden ücretsiz olarak alabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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