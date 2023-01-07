İç Anadolu Bölgesinin en büyük cezaevinde sona yaklaşıldı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunda inceleme yaptı.

2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kubilay İpteş’in bilgilendirme yapmasının ardından Vali Mete Buhara, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ve ilgili kurum amirleri ile birlikte Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu’nda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Vali Buhara; “İlgili kurum amirlerimiz ile birlikte, son aşamasına gelmiş durumda bulunan Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu’nda varsa eksikleri görmek ve bu eksikleri tamamlamak amacıyla incelemede bulunduk" dedi.

Toplamda 869 dönümlük alana inşa edilen Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Y Tipi ve S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, jandarma taburu, lojman, sağlık birimi, sosyal tesis, ısı merkezi, mutfak ve fırınıyla büyük oranda tamamlanmış durumda.