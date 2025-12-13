İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nda Yeni Dönem: Osman Koca Başkan Seçildi

  • Haberler
Kayseri'de gerçekleştirilen İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Kurulunda tek aday olarak yarışan Osman Koca, oy birliğiyle federasyonun yeni başkanı oldu.

Koca, yönetim kurulunda Cengiz Selci, Metin Kösedağ, Emin Turpçu, Muhittin Karahan, Lokman Koyuncuoğlu, Yaşar Karatay, Hüseyin Oğuz ve Bilal Bölükbaş ile birlikte görev yapacak.

Göreve gelir gelmez gazetecilerin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını vurgulayan Koca, “Gazeteciler için elimizi taşın altına koyacağız” dedi.

Törende ayrıca görevi devreden eski başkan Osman Hakan Kiracı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

 

Haber Merkezi

