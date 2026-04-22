  İç Anadolu'nun en büyük aquaparkı Kayseri'ye yapılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Harikalar Diyarı içerisinde bulunan alana aquapark inşa edileceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu’nun en büyük aquaparkını Kayseri’de inşa edeceklerini açıkladı. Harikalar Diyarı içerisinde yer alacak aquapark, İç Anadolu’nun en büyük havuzlu aquaparkı olma özelliği taşıyor. Aquaparkın içerisinde 175 m² kapalı giyinme ve duş alanı, 2200 m2 havuz alanı bulunacak.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alacak aquapark, Sukaypark’ın hemen yanında inşa edilecek. Öte yandan projenin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “İç Anadolu’nun en büyük aquaparkı şehrimize yakışmaz mı? Hemşehrilerimizin nefes alacağı, çocuklarımızın neşeyle vakit geçireceği, yazın serinliğini doyasıya yaşanacağı yepyeni bir yaşam alanı için çalışmalarımıza başlıyoruz. Şehrimize değer katacak bu önemli projede emeği olan başta Spor A.Ş. ailemiz olmak üzere, alın teri döken tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

