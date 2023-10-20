İç Anadolu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası Kayseri'de açılıyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İç Anadolu’nun en büyük canlı hayvan borsası ve pazar yerinin açılış müjdesini verdi.

Başkan Bağlamış, Kocasinan İlçesi Elagöz Mahallesinde faaliyet gösterecek olan tesisin yarın saat 12.00’da yapılacak açılışla hizmete gireceğini belirtti. Canlı hayvan projesinin hayata geçmesiyle birlikte, Kayseri’nin uzun yıllardan beri süre gelen bir hayalinin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Bağlamış, “Kayserimiz için verdiğimiz sözleri tutmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Önemli olan yaşadığınız yerin, bastığınız toprağın potansiyelinin farkında olmak ve ona göre hareket etmektir. Kayseri Ticaret Borsası olarak, Kayseri’nin barındırdığı tarım ve hayvancılık potansiyellerinin farkındayız. Biz Ülkemizin gıda ve hayvancılık üssü olmaya hazırız. İşte bu potansiyellerle yola çıktık. Geleceğin dünyasının tesisi tarım-sanayi entegrasyonu ile tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulmasından geçmektedir. Dolayısıyla biz tarımsal ve hayvansal üretimin önemini bilen bir yönetimiz. “Üretken Borsacılık” anlayışımızla yola çıkarken, bu potansiyellerin farkında olarak ilimiz için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Kayseri Türkiye’nin en önemli et ve et ürünleri üretim merkezlerinden birisidir. Ülkenin en büyük pastırma, sucuk ve kavurma üreticisiyiz. Buna karşılık 2018 yılında Göreve geldiğimizde, Karpuzatan bölgesinde bulunan canlı hayvan pazarının hem fiziki olarak hem de kapasite olarak kentin ihtiyaçlarını karşılayamadığını tespit ettik. Şehrimizin potansiyeline yeterli ve ulusal anlamda hayvan pazarının olmaması üreticiler açısından çeşitli sıkıntılara yol açıyor, hayvan tedarikinde sıkıntılar yaşanıyordu.

Bu nedenle şehrimizin kamu kurum ve kuruluşlarıyla el ele vererek Kayseri Ticaret Borsası Canlı hayvan pazar yeri ve borsası projesini hazırladık. Hazırladığımız proje sadece ilimize değil tüm iç anadolu’ya örnek bir proje oldu, İç Anadolu’nun en modern ve en büyük pazarını Şehrimize kazandırdık" şeklinde konuştu.

Bağlamış, "Bu modern tesis ile İlimizde ve bölgede hayvanlarını satmakta zorlanan yetiştiricilerimize modern bir tesiste satış imkânı sağlanarak ürünlerini doğru fiyata satması, hayvan alıcılarının da güvenli ve modern bir ortamda doğru fiyata hayvan tedarik etmesini sağlayacağız. Canlı hayvan pazarı ile ayrıca bazı bölgelerde kontrolsüz ve dağınık bir şekilde yapılan hayvan satışlarının düzenli hale getirilmesi, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, denetlenebilir ve güvenli bir pazar ortamı oluşturulması, alıcı ve satıcının bilinen sabit bir alanda buluşturulmasını sağlamış olacağız. Hayata geçirdiğimiz Proje sayesinde Kayseri, tedarikten üretime kadar tüm süreçlerin bütünleştirildiği bir hayvancılık merkezi olacaktır. Şehrimiz Besilik hayvan üretimi, üretilen hayvanın pazarlanması, mezbahacılık faaliyetleri ve daha sonrasında kavurma, pastırma, sucuk gibi nihai ürünlerin ortaya çıkacağı kompleks hayvancılık merkezi konumuna gelecektir. Bu projeyle kayıt dışılığın da önüne geçeceğiz. Yine Pazarımızın en önemli avantajlarından biriside fiyat dengesi olacaktır. Pazar olmadığı için fiyat dengesi yakalanamıyordu. Borsamızın pazarıyla birlikte üreticilerimizin önünü görebileceği dengeli bir sisteme geçilecek. Üreticimizin pazara kolay ulaşımı ve fiyat öngörülebilirliği nedeniyle üretim artacak ve Kayseri besilik hayvan üretiminde de üst sıralara çıkacaktır. Hayvan pazar yeri ve Borsamız tam kapasite ile çalıştığında ilimiz ekonomisine yıllık 20 milyar TL’lik katkı sağlayacaktır. Yıllık 350 bin büyükbaş 550 bin küçükbaş hayvan satışı gerçekleşecektir. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bu projeyi hayata geçirirken buradan bir söz daha verip yeni hedef koymak istiyorum, Kayserimize bir et borsası kurmak içinde çalışmalarımızı başlattık, fizibilite çalışmalarımız başlamış durumda yeni hedefimiz Kayserimize yakışır Et Borsası kurmak olacaktır. Projemiz 30.000 metre kare alan üzerine kuruldu. Günlük 1000 adet büyükbaş, 1500 adet küçükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. Kompleksin içerisinde misafirhane, hayvan dinlendirme yerleri, yem deposu, hayvan satış yerleri, idari bina, sosyal donatılar, lokanta, kafeterya çay ocağı ve 100 kişilik satış salonu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.