İç Anadolu'nun en büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı

Kayseri'de jandarma ekiplerince dün İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 gelinlik üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilogram 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1 aydır yürüttüğü takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 60 milyon liranın üzerinde olduğu belirlendi.

Haber Merkezi

