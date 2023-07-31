İç Anadolu'nun sahili yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak

İç Anadolu'nun sahili olarak adlandırılan Hirfanlı Barajı'nda Kırşehir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliği ile Hirfanlı Baraj Gölünde 4-6 Ağustos tarihlerinde yelken yarışları düzenlenecek.

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  • 31.07.2023 11:02
  • Güncelleme: 31.07.2023 11:30
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İç Anadolu'nun sahili yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İç Anadolu’nun sahili olarak adlandırılan Hirfanlı Barajı’nda Kırşehir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliği ile Hirfanlı Baraj Gölünde 4-6 Ağustos tarihlerinde yelken yarışları düzenlenecek.

Kırşehir’in önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin söz konusu yelken yarışı ile ilgili yaptığı açıklamada; ’’Kırşehir’de yelken ve su sporlarının yapılabildiğini, buna yüzlerce sporcunun katılabildiğini göstermiş olacağız. Amacımız bu yarışmayı bir seferlik yapmak değil, devamında da Kırşehir’de yelken sporunu canlandırarak yeni sporcular vermek ve Türk sporuna sürekli katma değer sağlayabilecek sporcuların bu bölgede yetişmesidir. Yarışlar, 4 Ağustos’ta başlayacak ve pazar günü 6 Ağustos’ta da final yarışlarıyla tamamlanacak” dedi.

Çevre illerden yoğun katılım bekleniyor

Çevre illerden yoğun katılım beklediklerini aktaran Şahin; “Gençlerin beğendiği çeşitli sanatçılar konser verecek, yarışmamız şenlik, festival havasında olacak. İskenderun, Antalya, Mersin, Bursa ve İzmir’den katılımcılarımız olacak. Anadolu’nun denizi Hirfanlı da yapılacak olan Optimist Yelken Yarışları lokasyon olarak çok uygun bir yerde. Ankara, Kayseri ve Konya gibi civar illerden kolaylıkla ulaşılacak olması nedeniyle, spor severleri şehre ve sahilimiz bekliyoruz" diye konuştu

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İHA

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