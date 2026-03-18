İç Anadolu'nun tek BMX parkuru, spor altyapısına güçlü katkı sunuyor

Kayseri'de hayata geçirilen ve Türkiye’nin ikinci BMX parkuru olma özelliğini taşıyan tesis, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde konumlandırılan BMX parkuru, hem amatör hem de profesyonel sporculara hitap eden teknik özellikleriyle öne çıkıyor. İç Anadolu Bölgesi’nde tek olma özelliğine sahip parkur, bisiklet tutkunlarına yüksek standartlarda bir deneyim sunuyor. 6 ve 9 metrelik rampaları, yüksek hızlara uygun başlangıç tepesi ve teknik engelleriyle dikkat çeken parkur; step up, berms, çiftler, silindir ve panettone gibi özel tasarımlarla sporcuların performansını üst seviyeye taşıyor. Zorlu etaplar, adrenalin tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatırken, aynı zamanda sporcuların teknik becerilerini geliştirmelerine de imkân sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren tesis, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle gün boyunca hareketliliğini koruyor. Parkurda gerçekleştirilen sürüşlerde tempo bir an bile düşmezken, gençlerin heyecanı ve memnuniyeti dikkat çekiyor.

BMX Parkurunda pedal çeviren bir genç, “Millet bahçesinde böyle bir BMX Parkuru olduğu için çok mutluyuz. Eğlenceli ve kendimizi geliştirmek için çok güzel bir yer” derken bir diğer bisiklet sever ise “Memduh Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel burası. Arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz mükemmel bir yer” ifadelerini kullandı.

Akrobasi tutkunu gençler, zamanlarını genellikle BMX Parkurunda geçirdiklerini ifade ederken, bisiklet tutkunu bir genç Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, “Parkuru çok güzel buldum. Arkadaşlarla eğleniyorum ve bu sayede yarışlara yönelik antrenman yapmış oluyorum. Belediyemize çok teşekkürler” diye konuştu.