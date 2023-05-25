İç çamaşırında uyuşturucu madde ile yakalandı

Kayseri’de jandarma ekiplerince, Yahyalı ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. K.T.’nin sürücüsü olduğu araçta bulunan M.Ş. ve M.T. isimli kişilerin de üst araması yapıldı. Kişilerden K.T.’nin sol ayakkabı bölmesine gizlenmiş alüminyum folyoya sarılı halde bir miktar uyuşturucu metamfetamin, M.Ş.’nin üst aramasında da iç çamaşırına gizlenmiş halde yine alüminyum folyoya sarılı bir miktar uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.

Yahyalı Cumhuriyet Savcısı talimatı ile K.T. ve M.Ş. isimli kişiler adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.