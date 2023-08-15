İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı
Kayseri - Malatya yolunda bulunan uygulama noktasında uygulamaya girmeyerek kaçan ve kaza yapan hafif ticari araçtan çok miktarda uyuşturucu çıktı.
- 15.08.2023 15:26
- Güncelleme: 15.08.2023 15:26
Olay saat 13.00 sıralarında Kayseri - Malatya karayolunda meydana geldi. Uygulama noktasında polis ekiplerinin ikazlarına uymayan araç sürücüsü şehir merkezi istikametine kaçtı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Polis ekiplerinin araştırmasında araçtan çok miktarda uyuşturucu madde çıktı. Yaralanan araç sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
1ha
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