İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Kayseri'de
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.