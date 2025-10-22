İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Kayseri'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bir dizi programa katılmak Kayseri'ye geldi. Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Kayseri'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ağırnas Kâşifleri Projesi ile Öğrenciler Kültürel Mirası Keşfediyor
Ağırnas Kâşifleri Projesi ile Öğrenciler Kültürel Mirası Keşfediyor
Jandarma'dan operasyon: 75 gram bonzai taşıyan şahıs yakalandı
Jandarma’dan operasyon: 75 gram bonzai taşıyan şahıs yakalandı
Kanlı hesaplaşma: Evinin önünde öldürdüler
Kanlı hesaplaşma: Evinin önünde öldürdüler
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Kayseri jandarmasından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi
Kayseri jandarmasından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi
Başkan Avanlıer, 'Ailenin temelini sarsma çabalarına karşı hassas ve uyanık olmalıyız'
Başkan Avanlıer, "Ailenin temelini sarsma çabalarına karşı hassas ve uyanık olmalıyız"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!