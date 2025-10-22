İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Sahipsiz Hayvanların Korunmasına Yönelik Çalışmaları Kayseri'de değerlendirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Aktaş, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, barındırılması ve rehabilitasyonuna yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve alınacak önlemleri değerlendirmek üzere Kayseri’ye geldi. Bu kapsamda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, barınma koşullarının iyileştirilmesi ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.